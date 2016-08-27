Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Италия хоронит погибших при землетрясении. В стране объявлен национальный траур.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, для скорбной церемонии был выбран город Асколи Пичено, сильно разрушенный ударом стихии.

Проводить в последний путь 35 погибших в области Марке приехали глава правительства Италии Маттео Ренци и президент страны Серджо Маттарелла.

Прежде чем прибыть на траурную церемонию президент страны побывал в Аматриче, где погибло больше всего людей – 224 человека и еще 15 по-прежнему считаются пропавшими без вести. Там его застал очередной подземный толчок.

Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов разрушенных домов 238 человек. 290 человек, по последним данным, погибли. Около 400 человек получили различные травмы, более двух с половиной тысяч лишились крова и сейчас живут в палаточных лагерях.