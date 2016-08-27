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    Италия хоронит погибших при землетрясении

    В стране объявлен национальный траур

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Италия хоронит погибших при землетрясении. В стране объявлен национальный траур.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, для скорбной церемонии был выбран город Асколи Пичено, сильно разрушенный ударом стихии.

    Проводить в последний путь 35 погибших в области Марке приехали глава правительства Италии Маттео Ренци и президент страны Серджо Маттарелла.

    Прежде чем прибыть на траурную церемонию президент страны побывал в Аматриче, где погибло больше всего людей – 224 человека и еще 15 по-прежнему считаются пропавшими без вести. Там его застал очередной подземный толчок.

    Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов разрушенных домов 238 человек. 290 человек, по последним данным, погибли. Около 400 человек получили различные травмы, более двух с половиной тысяч лишились крова и сейчас живут в палаточных лагерях.

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