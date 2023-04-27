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Италия готовит законопроект о признании Голодомора геноцидом

Италия готовит законопроект о признании Голодомора геноцидом Сенат Италии готовит законопроект о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 01:05
Италия готовит законопроект о признании Голодомора геноцидом

Сенат Италии готовит законопроект о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает Report, об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой Сената (верхняя палата парламента - ред.) Италии Иньяцио Ла Руссой.

"Соответствующий законопроект уже готовится. Наши итальянские партнеры осознают, что Голодомор - одно из самых страшных преступлений, которое не должно повториться", - подчеркнул Шмыгаль.

Украинский премьер также сообщил, что провел встречи с руководством итальянского парламента.

"Есть безоговорочная поддержка обеих палат", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya “Qolodomor”un soyqırım kimi tanınması üçün qanun layihəsi hazırlayır

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