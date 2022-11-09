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Италия готовит поставки Украине систем ПВО

Италия готовит поставки Украине систем ПВО Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы ПВО.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 05:53
Италия готовит поставки Украине систем ПВО

Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы ПВО.

Об этом передает Report со ссылкой на западные СМИ представителя итальянского правительства.

Рим готов поставить Киеву различные системы ПВО. Речь, в частности, идет о франко-итальянских зенитных ракетных комплексах SAMP/T, итальянских зенитных ракетах средней дальности Aspide и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

Число таких систем ПВО пока неясно.

Италия впервые поставила оружие Киеву в конце февраля. Рим не раскрывал детали поставок. Итальянские СМИ писали, что вполне возможно, что Италия поставляла на Украину пусковые установки MLRS, самоходные артиллерийские установки немецкого производства PzH 2000 и бронетехнику.

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