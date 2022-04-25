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Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой

Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой Правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый, мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 06:12
Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой

Правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый, мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на Open, пакет военной помощи включает: Sidam25, установленные на гусеничные машины M113; гаубицы; самоходные орудия M109; PzH2000 - самая современная самоходная гусеничная машина в мире; пулеметы; противотанковые ракеты; боеприпасы.

Официальных решений пока нет, однако Италия имеет целью собрать для Украины более тяжелое вооружение, чем то, которое поставлялось ранее.

Уже со следующей недели военные техники будут проводить экспертизу итальянского вооружения и выбирать, что именно стоит отправить в Украину. Их оценка будет направлена в минобороны.

Ожидается, что техники осмотрят самоходные пушки М109, чтобы убедиться в том, что они пригодны к использованию.

В список также могут войти и некоторые боевые бронированные машины Centauro с восьмиколесным приводом и пушкой, способной бороться с танками. Однако, проблема их поставки заключается в том, что в Украине нет необходимых боеприпасов для их использования. Также необходимо и длительное обучение.

Техники должны будут передать минобороны оценку пригодности шестиколесных бронированных автомобилей Puma. В Италии насчитывается более 300 единиц транспорта. Они оказались уязвимыми для мин, однако все еще могут быть надежными для обеспечения защиты украинских бойцов в городах.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Ukraynaya ən son texnologiya ilə hərbi yardım göndərir

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