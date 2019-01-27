Италия готова стать посредником между Мадуро и оппозицией

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Италии, видный деятель правящего "Движения 5 звезд" Манлио Ди Стефано раскритиковал позицию ЕС в отношении Венесуэлы и предложил, чтобы Рим взял на себя посредничество между сторонниками действующего президента Николаса Мадуро и оппозицией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, констатировав нацеленность США на вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, которую сдерживает Россия, и "бесполезные ультиматумы ЕС", известный политик написал в субботу в Twitter, что "Италия предлагает посредничество между Мадуро и оппозиционными силами для политического перехода к новым выборам в Венесуэле в наиболее подходящие сроки и наиболее подходящим образом".

Ди Манлио отметил также, что "ультиматумы только консолидируют власть".Примечательно, что в четверг замглавы итальянского МИД назвал "священным" принцип невмешательства во внутренние дела других стран и в этой связи подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот, по его словам, занял позицию, не соответствующую позиции ЕС.