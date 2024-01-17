Италия, Германия и Франция собираются направить военную миссию в Красное море

Италия, Германия и Франция собираются предложить другим странам Евросоюза создать военную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Италия, Германия и Франция собираются предложить другим странам Евросоюза создать военную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Дипломат подчеркнул, что инициатива Италии, Франции и Германии предполагает расширить военную операцию в Ормузском проливе Agenor для защиты торгового судоходства в Красном море.

По словам Таяни, предложение трех стран 22 января будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза, к которой могут также присоединиться не входящие в сообщество государства.

Глава внешнеполитического ведомства Италии выразил надежду на то, что политическое решение будет принято незамедлительно, чтобы миссия могла начать работу как можно скорее. Отдельно Таяни сообщил, что в ближайшее время совершит поездку в Ливан, Израиль и Палестину.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.