О нас

Италия, Германия и Франция собираются направить военную миссию в Красное море

Италия, Германия и Франция собираются направить военную миссию в Красное море Италия, Германия и Франция собираются предложить другим странам Евросоюза создать военную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.
Другие страны
17 января 2024 г. 19:57
Италия, Германия и Франция собираются направить военную миссию в Красное море

Италия, Германия и Франция собираются предложить другим странам Евросоюза создать военную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Дипломат подчеркнул, что инициатива Италии, Франции и Германии предполагает расширить военную операцию в Ормузском проливе Agenor для защиты торгового судоходства в Красном море.

По словам Таяни, предложение трех стран 22 января будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза, к которой могут также присоединиться не входящие в сообщество государства.

Глава внешнеполитического ведомства Италии выразил надежду на то, что политическое решение будет принято незамедлительно, чтобы миссия могла начать работу как можно скорее. Отдельно Таяни сообщил, что в ближайшее время совершит поездку в Ливан, Израиль и Палестину.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi