​Италия блокирует выделение 3 млрд. евро Турции на решение проблем с мигрантами

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Италия блокирует реализацию плана по предоставлению Евросоюзом Турции 3 млрд. евро помощи в обмен на содействие Анкары в борьбе с притоком в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Европейские дипломатические источники сообщают, что "только одна страна-член ЕС по-прежнему выступает против выделения финансовых средств Турции. Я не знаю, почему Италия блокирует это", - заявил один из источников.

"Теперь все выглядит так, как будто ЕС пошел на попятную, - заявил другой европейский дипломат. – Мы должны срочно решить эту проблему, чтобы быть заслуживающим доверия партнером на переговорах с Анкарой о приостановке потока беженцев и мигрантов".