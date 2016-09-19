Итальянский турист погиб в результате нападения дикого слона в Кении

Баку. 19 Сентября. REPORT.AZ/ Итальянский турист погиб в результате нападения дикого слона в прибрежной части Кении.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 66-летний мужчина увидел слона на водопое и подошел ближе, чтобы сделать снимок. Этим он спровоцировал животное, которое набросилось на него. Турист получил серьезные ранения левой ноги, он скончался от полученной травмы.

Путешественник приехал в Кению с женой, они собирались пробыть в стране до следующего месяца.