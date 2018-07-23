Итальянский суд постановил выплатить компенсацию семье убитого мафией мальчика

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Суд сицилийского Палермо постановил выплатить два миллиона евро семье 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, который был похищен и спустя два года убит "Коза ностра" в середине 90-х годов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Джузеппе был похищен в ноябре 1993 года. Преступники таким образом хотели запугать его отца, раскаявшегося мафиози, который согласился сотрудничать со следователями. Мама мальчика решилась обратиться в полицию только спустя 20 дней, получив от бандитов фотографию своего сына с номером газеты за день похищения и письма с угрозами. Спустя 779 дней в заточении Джузеппе был убит, а его тело – растворено в кислоте.

Компенсация в пользу его матери и брата должна была быть истребована с нескольких мафиози, отбывающих наказание за убийство. Однако их имущество давно было конфисковано, поэтому сумму в 2,2 миллиона евро семье Джузеппе переведет итальянское государство из специального фонда поддержки жертв мафии.