Итальянский спецназовец случайно застрелил напарника в Милане

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудник спецподразделения карабинеров по борьбе с терроризмом Api был убит напарником выстрелом в упор накануне во время антитеррористических учений в Милане в результате "трагической случайности", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

33-летний Андреа Вицци был застрелен из пистолета-пулемета Beretta M12 своим напарником по группе Api. Трагический инцидент произошел накануне вечером в подземном бункере, который обычно используется миланскими карабинерами для тренировок в рамках антитеррористических учений.

На место ЧП была немедленно вызвана скорая помощь, врачи которой в течение 40 минут безуспешно пытались реанимировать военного.

46-летний карабинер, ставший виновником гибели Вицци, был доставлен в местную больницу в состоянии сильного шока. По данным некоторых СМИ, участники учений должны были использовать только незаряженное оружие.