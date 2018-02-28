Итальянский полицейский тяжело ранил жену и взял в заложники своих дочерей

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудник подразделения итальянских карабинеров из города Чистерна в столичной области Лацио сегодня утром, вернувшись с дежурства домой, тяжело ранил из табельного оружия свою жену и удерживает в заложниках двух дочерей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в настоящее время правоохранитель забаррикадировался у себя дома вместе с двумя девочками 7 и 13 лет. На место инцидента спешно прибыл командующий провинциальными силами карабинеров Габриэле Витальяно, который пытается разрешить сложившуюся ситуацию.

Причины, по которым карабинер открыл огонь по собственной супруге, пока не установлены.

Сообщается, что трагической развязке предшествовала некая ссора на улице, участником которой был военнослужащий. Кроме того, стало известно, что супружеская пара находилась на грани развода.

В настоящее время женщина с огнестрельными ранениями находится в римской больнице Сан-Камилло в тяжелом состоянии.