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    Итальянский город Кастель-Сант-Анджело обесточен после землетрясения

    После подземного толчка многие вышли на улицу

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Мэр итальянского городка Кастель-Сант-Анджело (область Лацио), расположенного близ эпицентра землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в среду вечером в центральной части Италии, заявил о том, что его город обесточен.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр Муро Фалкуччи в эфире телеканала SkyTG24.

    "Электричество пропало. Наверняка будут обрушения. Это было действительно сильно", — сказал он.

    По словам Фалкуччи, после подземного толчка многие вышли на улицу, а сам он находится перед зданием мэрии.

    Служба гражданской обороны Италии ведет проверку на предмет возможных обрушений и пострадавших в результате стихийного бедствия.

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