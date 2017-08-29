Итальянские власти будут размещать мигрантов в домах, конфискованных у мафии

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Мигранты, на законных основаниях живущие в Италии, будут получать бесплатно жилье в домах, конфискованных у преступных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Messaggero, с таким предложением выступило МВД. В министерстве уже рассматривают технические возможности для реализации такого предложения.

Оккупация пустующих домов в Риме - давняя практика.

По данным комитета по борьбе с мафией, только в 2015 году у преступников было конфисковано в пользу государства 17 тыс. объектов недвижимости. Наибольшее их число находится на Сицилии. Заселять эти площади смогут только законные мигранты и беженцы, получившие политическое убежище в Италии. Речь не идет о временном приеме мигрантов.

В прошлом году в Италию в основном по морю прибыли 181 тыс. человек. В этом году число прибывших уже перевалило за 90 тыс.