Итальянские ученые обнаружили на Марсе соленое озеро

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Исследователи из Италии заявили об обнаружении на Марсе при помощи специального радара большого подземного озера с водой в жидком агрегатном состоянии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Находка сделана благодаря радару MARSIS, установленному на европейском зонде Mars Express. Озеро расположено на глубине в 1,5 км под землей, под слоем льда на Южном полюсе планеты. Это первый случай, когда на Марсе находят большое подземное озеро. Более того, до сих пор на Красной планете не удавалось найти столь крупных запасов жидкой воды.

Ученые предполагают, что озеро холодное и очень соленое, что делает маловероятным существование там жизни.

Отметим, что принято считать, что Марс несколько миллиардов лет назад обладал плотной и влажной атмосферой и на поверхности планеты было много воды. Поэтому до сих пор на Марсе можно наблюдать очертания высохших русел рек.