Итальянские ученые и преподаватели пожаловались на безграмотность молодежи

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Большая группа видных преподавателей итальянских вузов, ученых и журналистов обратились к властям с призывом принять скорейшие меры для повышения уровня грамотности среди школьников и студентов.

Как передает Report, открытое письмо в адрес главы правительства Италии, министра образования и парламента подписали в субботу 600 ученых мужей со всей страны.

"Годами известно, что к концу обучения в школе многие ребята плохо пишут по-итальянски, мало читают и с трудом изъясняются. Преподаватели вузов давно сталкиваются с языковыми пробелами у своих студентов, которые делают ошибки, допустимые разве что в третьем классе начальной школы. В попытках исправить это некоторые факультеты создают курсы по изучению итальянского заново", — гласят первые строчки обращения.

В качестве мер по исправлению печальной ситуации авторы письма предложили разрешить учителям средних классов присутствовать на экзаменах в начальной школе, а преподавателям старших – на выпускных испытаниях среднего этапа обучения.

Согласно опросам, в Италии почти каждая десятая семья вообще не держит книг дома, а в среднем 46% подростков возрасте от 11 до 14 лет не прочитали за год ни одного произведения.