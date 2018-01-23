Итальянец, открывший стрельбу с балкона, скончался до приезда медиков - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в итальянском городе Беллон, скончался.

Как передает Report, об этом сообщает ANSA.

По данным издания, мужчина погиб после попытки покончить с собой.

***22:08

Итальянец в понедельник вечером открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона в южной области Кампания, посеяв панику среди местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, четыре человека получили ранения, в их числе один из карабинеров, приехавших по вызову на место происшествия.

Вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Согласно первым поступившим сведениям, он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе. Его 14-летней дочери удалось сбежать.