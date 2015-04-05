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    ​Итальянцы за сутки спасли около 1,5 тыс. Мигрантов

    Они на пяти лодках терпели бедствие в Средиземном море

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Итальянские военные и береговые суда за сутки спасли около 1,5 тыс. мигрантов, которые на пяти лодках терпели бедствие в Средиземном море.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили власти.

    Как отмечается, мигранты, находившиеся в трех лодках, подали сигнал о помощи. Две другие лодки были обнаружены в ходе спасательной операции.

    По имеющимся данным, в 2014 году около 170 тыс. мигрантов пытались добраться через море к берегам Италии. Более 3 тыс. человек погибли.

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