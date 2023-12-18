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IT-системы итальянских госорганов подверглись масштабному кибернападению

IT-системы итальянских госорганов подверглись масштабному кибернападению Информационные системы государственных органов Италии подверглись масштабному кибернападению, которое, предположительно, осуществили хакеры из группировки Lockbit.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 23:23
IT-системы итальянских госорганов подверглись масштабному кибернападению

Информационные системы государственных органов Италии подверглись масштабному кибернападению, которое, предположительно, осуществили хакеры из группировки Lockbit.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, вирус зашифровал базы данных, хакеры требуют выкуп. Как пишет газета La Repubblica, масштабы ущерба еще подсчитываются. Известно, что хакерская атака затронула системы начисления заработной платы и электронного выставления счетов, расследованием занимаются технические специалисты Национального агентства кибербезопасности.

В ноябре итальянская ассоциация по информационной безопасности Clusit опубликовала отчет, согласно которому число кибератак в Италии за первые шесть месяцев этого года выросло на 40% по сравнению с 2022 годом, что почти в четыре раза больше, чем в других странах мира, где рост составляет 11%.

Западные власти и компьютерные эксперты связывают занимающуюся вымогательством группировку LockBit с выходцами из России и стран постсоветского пространства.

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