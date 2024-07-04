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ISW: Запад должен ускорить передачу оружия для оснащения новых бригад ВСУ

ISW: Запад должен ускорить передачу оружия для оснащения новых бригад ВСУ Вооруженные силы Украины формируют несколько штурмовых бригад, однако запоздалые и недостаточные по объемам поставки западных вооружений, скорее всего, не позволят укомплектовать их на достаточном уровне.
Другие страны
4 июля 2024 г. 06:49
ISW: Запад должен ускорить передачу оружия для оснащения новых бригад ВСУ

Вооруженные силы Украины формируют несколько штурмовых бригад, однако запоздалые и недостаточные по объемам поставки западных вооружений, скорее всего, не позволят укомплектовать их на достаточном уровне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что своевременная и надлежащая западная помощь по безопасности, остается решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе Силы обороны смогут перехватить инициативу на поле боя и провести в будущем оперативные контрнаступательные операции.

В ISW сослались на интервью президента Владимира Зеленского агентству Bloomberg, в котором он заявил, что для контрнаступления по меньшей мере 10 новосозданных бригад ВСУ нуждаются в тяжелой технике - боевых механизированных машинах, бронетранспортерах, танках и тяжелой артиллерии. А командир одной из бригад, которая нынче находится в районе Часового Яра отметил, что украинские силы больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

В отчете также сослались на слова Зеленского о том, что военная техника слишком долго прибывает на фронт. Таким образом он повторил свои комментарии от начала июня 2024 года о том, что медленное прибытие американской помощи в сфере безопасности, затрудняет усилия Украины по оснащению резервных бригад, а также достаточного для их привлечения к оборонительным операциям.

"В последние месяцы украинские СМИ регулярно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются, и текущие сообщения свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью укомплектовать все свои будущие бригады без поступления дополнительной западной помощи в сфере безопасности. Многомесячная задержка западной помощи усилила вызовы, связанные с мобилизационными усилиями страны", - говорится в отчете.

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