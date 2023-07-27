О нас

ISW: ВСУ "по-настоящему" начали контрнаступление и прорвали российскую оборону

ISW: ВСУ "по-настоящему" начали контрнаступление и прорвали российскую оборону Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, вероятно, прорвали определенные российские оборонные позиции к югу от Орехова.
Другие страны
27 июля 2023 г. 08:31
ISW: ВСУ по-настоящему начали контрнаступление и прорвали российскую оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, вероятно, прорвали определенные российские оборонные позиции к югу от Орехова.

Как передает Report, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Источники в российском Минобороны и несколько военкоров заявили об украинской фронтальной атаке в направлении села Роботино (10 км южнее Орехово). Геолокационные кадры указывают на то, что во время атаки ВСУ, вероятно, продвинулись на расстояние до 2,5 км к востоку от Роботино. Однако российские силы применили тактику гибкой обороны и частично оттеснили украинские подразделения.

В отчете Института изучения войны указано, что ВСУ перебросили свежие силы в этот район для проведения операции, в то время как российские войска остаются прижатыми к линии фронта, очевидно без ротации, помощи или значительного подкрепления в этом секторе. Такая ситуация может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова в ближайшие недели.

Атаки в направлении Роботиного оцениваются как перелом в контрнаступательных усилиях Украины. Два анонимных чиновника Пентагона сообщили, что "главный удар" украинского контрнаступления "начался по-настоящему".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ISW: Ukrainian forces have broken through certain pre-prepared Russian defensive positions in Orikhiv
Версия на азербайджанском языке İnstitut: Ukrayna Ordusu ciddi şəkildə əks-hücum əməliyyatına başlayıb və Rusiyanın müdafiəsini yarıb

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi