ISW: ВСУ "по-настоящему" начали контрнаступление и прорвали российскую оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, вероятно, прорвали определенные российские оборонные позиции к югу от Орехова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, вероятно, прорвали определенные российские оборонные позиции к югу от Орехова.

Как передает Report , говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Источники в российском Минобороны и несколько военкоров заявили об украинской фронтальной атаке в направлении села Роботино (10 км южнее Орехово). Геолокационные кадры указывают на то, что во время атаки ВСУ, вероятно, продвинулись на расстояние до 2,5 км к востоку от Роботино. Однако российские силы применили тактику гибкой обороны и частично оттеснили украинские подразделения.

В отчете Института изучения войны указано, что ВСУ перебросили свежие силы в этот район для проведения операции, в то время как российские войска остаются прижатыми к линии фронта, очевидно без ротации, помощи или значительного подкрепления в этом секторе. Такая ситуация может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова в ближайшие недели.

Атаки в направлении Роботиного оцениваются как перелом в контрнаступательных усилиях Украины. Два анонимных чиновника Пентагона сообщили, что "главный удар" украинского контрнаступления "начался по-настоящему".