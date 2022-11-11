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ISW: ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой

ISW: ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой Зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 08:52
ISW: ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой

Зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), аналитики пишут, что украинские силы могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы.

"Если бой прекратится этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон. Российские кампании по захвату пяти областей завершились несколько месяцев назад и войска РФ твердо обороняются на большей части линии фронта", - отмечают аналитики.

Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней, считают эксперты.

Украинские военные официальные лица и кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока что отходят организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подчеркивают аналитики ISW.

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Версия на английском языке ISW: Ukrainian troops may be able to take advantage of frozen terrain to move more easily

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