ISW: ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа

Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявляет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишут, что войска РФ все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торском, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец.

На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.