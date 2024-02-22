ISW: ВС России продвинулись на фронте, захватив украинский населенный пункт

ВС России продвинулись на фронте, захватив небольшое село Победа на юго-западе от Донецка.

ВС России продвинулись на фронте, захватив небольшое село Победа на юго-западе от Донецка.

Как передает Report, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля.

На них видно, как российские военные поднимают свой флаг над руинами.

Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта.

Российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили от Победы 20 февраля. В то же время собеседники из РФ заявляли, что 225-й гвардейский мотострелковый полк взял населенный пункт после того, как вытеснил Силы обороны с их позиций в поселке.

Аналитики пояснили, что захват поселка позволил ВС РФ перерезать трассу O0532, которая идет от недавно захваченной Марьинки через Победу в сторону Константиновки. Если российские войска выберут это направление, то смогут продвигаться по дороге.

По мнению некоторых военных блогеров из РФ, захват села позволит ВС России продолжить наступление на Угледарском направлении и перехватить наземные линии связи ВСУ, которые ведут в город.