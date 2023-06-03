ISW: Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте

ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.

ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, один известный провоенный блогер, связанный с "Вагнером", заявил, что подразделения 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (8-й общевойсковой армии Южного военного округа) и "ДНР" несут главную ответственность за успехи вокруг Марьинки. По его словам, 100-я бригада "ДНР", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические группы "Каскад" и "Русич" также несут ответственность за достижения вокруг Марьинки.