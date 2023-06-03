О нас

ISW: Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте

ISW: Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.
Другие страны
3 июня 2023 г. 10:15
ISW: Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте

ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, один известный провоенный блогер, связанный с "Вагнером", заявил, что подразделения 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (8-й общевойсковой армии Южного военного округа) и "ДНР" несут главную ответственность за успехи вокруг Марьинки. По его словам, 100-я бригада "ДНР", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические группы "Каскад" и "Русич" также несут ответственность за достижения вокруг Марьинки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi