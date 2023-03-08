ISW: В Иране может увеличиться количество арестов

Количество арестов может увеличиться на фоне продолжающихся массовых отравлений в Иране.

Количество арестов может увеличиться на фоне продолжающихся массовых отравлений в Иране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Института изучения войны США (ISW).

В заявлении говорится, что протесты могут вызвать большие проблемы для безопасности режима. В то же время режим может увеличить меры безопасности, чтобы арестовать организаторов протеста.

В Иране с ноября 2022 года произошла серия отравлений во многих женских школах. Первые случаи были отмечены в Исфаханском технологическом университете в разгар уличных протестов, затем аналогичные случаи произошли в других университетах и ​​школах.