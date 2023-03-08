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ISW: В Иране может увеличиться количество арестов

ISW: В Иране может увеличиться количество арестов Количество арестов может увеличиться на фоне продолжающихся массовых отравлений в Иране.
Другие страны
8 марта 2023 г. 10:13
ISW: В Иране может увеличиться количество арестов

Количество арестов может увеличиться на фоне продолжающихся массовых отравлений в Иране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Института изучения войны США (ISW).

В заявлении говорится, что протесты могут вызвать большие проблемы для безопасности режима. В то же время режим может увеличить меры безопасности, чтобы арестовать организаторов протеста.

В Иране с ноября 2022 года произошла серия отравлений во многих женских школах. Первые случаи были отмечены в Исфаханском технологическом университете в разгар уличных протестов, затем аналогичные случаи произошли в других университетах и ​​школах.

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Версия на английском языке ISW: Ongoing protests could pose major challenges for Iran’s security services
Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu: “İranda davam edən kütləvi zəhərlənmələr fonunda həbslərin sayı arta bilər”

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