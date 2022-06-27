ISW: В армии РФ назначили нового ответственного за войну в Украине

На пятом месяце полномасштабной войны России на территории независимой Украины будет отвечать российский генерал-полковник Геннадий Жидко.

На пятом месяце полномасштабной войны России на территории независимой Украины будет отвечать российский генерал-полковник Геннадий Жидко.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW подчеркивает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

Кроме того, институт заявляет, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить "тайную мобилизацию" для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.