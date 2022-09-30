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ISW: Украинские войска атакуют Лиман с трех направлений

ISW: Украинские войска атакуют Лиман с трех направлений ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана (город в Краматорском районе Донецкой области Украины).
Другие страны
30 сентября 2022 г. 07:14
ISW: Украинские войска атакуют Лиман с трех направлений

ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана (город в Краматорском районе Донецкой области Украины).

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставок и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.

В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.

Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман с трех направлений и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.

"Украинские войска смогут взять Лиман", - убеждены в Институте изучения войны.

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