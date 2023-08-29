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ISW: Способность России проводить сложные оборонительные операции ослабится

ISW: Способность России проводить сложные оборонительные операции ослабится Деградация воздушно-десантных войск России ослабит способность проводить сложные оборонительные операции.
Другие страны
29 августа 2023 г. 09:38
ISW: Способность России проводить сложные оборонительные операции ослабится

Деградация воздушно-десантных войск России ослабит способность проводить сложные оборонительные операции.

Как передает Report, об этом говорится в докладе аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

В докладе отмечается, что Украина достигла новых успехов в Запорожской области - предположительно, на территории возле села Вербовое.

"Сейчас украинские войска проводят две операции на юге Украины в западной части Запорожской области и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей", - подчеркивают аналитики.

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Версия на английском языке ISW: Degradation of elite forces will likely weaken Russia’s ability to sustain complex defensive operations
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: “Rusiyanın mürəkkəb müdafiə əməliyyatlarını davam etdirmək qabiliyyəti zəifləyəcək”

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