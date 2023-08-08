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ISW: Саммит в Джидде показал усиление разногласий между Китаем и РФ по Украине

ISW: Саммит в Джидде показал усиление разногласий между Китаем и РФ по Украине На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) стало очевидным усиление разногласий Пекина с Москвой по урегулированию полномасштабной войны России против Украины.
Другие страны
8 августа 2023 г. 09:32
ISW: Саммит в Джидде показал усиление разногласий между Китаем и РФ по Украине

На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) стало очевидным усиление разногласий Пекина с Москвой по урегулированию полномасштабной войны России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В нем говорится о том, что на встрече делегация Китая стремились показать, что в отличие от РФ, китайская сторона более конструктивна. По мнению европейских дипломатов, это показало усиление изоляции РФ в мире.

В то же время делегация из Китая заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате, которая, вероятно, пройдет без участия России.

При этом российские источники заявили о том, что РФ отвергла китайский "мирный план" по Украине, состоящий из 12 пунктов, от февраля 2023 года. В то же время некоторые высокопоставленные китайские чиновники "тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства" по урегулированию войны в Украине.

По мнению экспертов, все это подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе Украины. Кроме того, отношения Москвы и Пекина не являются "партнерством без ограничений", как того желают в Кремле.

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Версия на английском языке ISW: Jeddah summit shows growing disagreements between China and Russia over Ukraine

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