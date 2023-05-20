ISW: Россия стянула в Бахмут элитные подразделения

Россия стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, скорее всего, остаются слабыми.

Россия стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, скорее всего, остаются слабыми.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Аналитики отметили, что ВСУ своими контратаками, вероятно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте и вынудили российские войска выделить скудные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.

Силы обороны Украины сейчас удерживают и контролируют Авдеевку, в Марьинке ВС России столкнулись с мощным сопротивлением в городе.

Самые интенсивные бои идут на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.