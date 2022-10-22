ISW: Россия попытается обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС

Российские войска могут попробовать взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свое отступление и помешать украинским войскам передвигаться вглубь Херсонской области.

Российские войска могут попробовать взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свое отступление и помешать украинским войскам передвигаться вглубь Херсонской области.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что при этом российские силы обвинят Украину в подрыве ГЭС.

"Украина не имеет никакого материального интереса в подрыве дамбы, которая может затопить 80 украинских городов, вынудить к перемещению сотни тысяч людей, и повредить и без того проблемное электроснабжение. Однако Россия имеет все основания пытаться прикрыть свои отступающие силы и расширить реку Днепр, которую украинским войскам нужно будет пересечь, чтобы продолжить контрнаступление", - говорится в отчете.

"Российские войска будут пытаться удержать восток Херсонщины не из-за воды, а для того, чтобы создать буферную зону, которая позволит им защитить Крым и не даст украинским войскам попасть в зону действия артиллерии полуострова. Российские власти могут считать, что подрыв дамбы позволит им сохранить эту буферную зону", - пишет ISW.