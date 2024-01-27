ISW: Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной

Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной, максималистские цели руководства этой страны остаются прежними.

Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной, цели руководства этой страны остаются прежними.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"В последние недели [президент РФ Владимир] Путин и кремлевские чиновники все чаще подчеркивают, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной, что максималистские цели России в Украине остаются прежними", - отмечается в отчете.

В публикации ISW подчеркивается, что основная цель официальной Москвы - ослабить и уничтожить НАТО.

"Призывы России к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла поправки в свою конституцию, перестала стремиться к членству в НАТО, взяла на себя обязательство не вступать в альянс или ЕС", - отмечается в отчете.

Авторы документа считают, что эти требования являются неотъемлемой целью многолетних усилий Путина по ослаблению альянса до такой степени, чтобы он "не смог сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе".