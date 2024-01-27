О нас

ISW: Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной

ISW: Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной, максималистские цели руководства этой страны остаются прежними.
Другие страны
27 января 2024 г. 10:19
ISW: Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной

Россия не заинтересована в проведении переговоров с Украиной, цели руководства этой страны остаются прежними.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"В последние недели [президент РФ Владимир] Путин и кремлевские чиновники все чаще подчеркивают, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной, что максималистские цели России в Украине остаются прежними", - отмечается в отчете.

В публикации ISW подчеркивается, что основная цель официальной Москвы - ослабить и уничтожить НАТО.

"Призывы России к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла поправки в свою конституцию, перестала стремиться к членству в НАТО, взяла на себя обязательство не вступать в альянс или ЕС", - отмечается в отчете.

Авторы документа считают, что эти требования являются неотъемлемой целью многолетних усилий Путина по ослаблению альянса до такой степени, чтобы он "не смог сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ISW: Any ceasefire in Ukraine would benefit Russia
Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu: Ukraynada istənilən atəşkəs Rusiyanın xeyrinə olacaq

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi