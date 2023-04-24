ISW: Россия намерена завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, наемники "Вагнера" продолжают нести большие потери, но в надежде захватить город, для поддержания наступления минобороны РФ задействовало соединения ВДВ, чтобы позволить "Вагнеру" полностью сосредоточиться на городских боях.

"Финансист и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ таким образом поддерживают главные усилия "Вагнера" в Бахмуте", - говорится в публикации.

Эксперты также добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит "вагнеровцам" добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить.