ISW: Россия намерена завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.
Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, наемники "Вагнера" продолжают нести большие потери, но в надежде захватить город, для поддержания наступления минобороны РФ задействовало соединения ВДВ, чтобы позволить "Вагнеру" полностью сосредоточиться на городских боях.
"Финансист и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ таким образом поддерживают главные усилия "Вагнера" в Бахмуте", - говорится в публикации.
Эксперты также добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит "вагнеровцам" добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить.