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ISW: Россия намерена завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления

ISW: Россия намерена завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 09:15
ISW: Россия намерена завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, наемники "Вагнера" продолжают нести большие потери, но в надежде захватить город, для поддержания наступления минобороны РФ задействовало соединения ВДВ, чтобы позволить "Вагнеру" полностью сосредоточиться на городских боях.

"Финансист и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ таким образом поддерживают главные усилия "Вагнера" в Бахмуте", - говорится в публикации.

Эксперты также добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит "вагнеровцам" добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить.

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Версия на английском языке ISW: Russia increasingly prioritizing completing Bakhmut's capture before start of Ukrainian counteroffensive

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