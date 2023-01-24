ISW: Российские войска готовятся к наступлению весной

Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно весной.

Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно весной.

Как передает Report, об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Таким образом, они подтверждают информацию украинской разведки о том, что российское военное руководство готовится к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года.

Эксперты также обращают внимание на то, что Россия углубляет военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.

"Российско-иранское соглашение о совместном производстве может позволить Ирану получить российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52. И Тегеран, и Москва, вероятно, рассчитывают на эти соглашения, чтобы ослабить давление санкций, введенных против них США", - подчеркивается в публикации Института изучения войны.