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ISW: Российские войска готовятся к наступлению весной

ISW: Российские войска готовятся к наступлению весной Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно весной.
Другие страны
24 января 2023 г. 12:23
ISW: Российские войска готовятся к наступлению весной

Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно весной.

Как передает Report, об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Таким образом, они подтверждают информацию украинской разведки о том, что российское военное руководство готовится к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года.

Эксперты также обращают внимание на то, что Россия углубляет военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.

"Российско-иранское соглашение о совместном производстве может позволить Ирану получить российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52. И Тегеран, и Москва, вероятно, рассчитывают на эти соглашения, чтобы ослабить давление санкций, введенных против них США", - подчеркивается в публикации Института изучения войны.

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Версия на английском языке ISW: Russian troops preparing for offensive in spring

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