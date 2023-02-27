ISW: Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев и встать перед выбором

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса и необходимостью расширять количество "срочников".
Как передает Report со ссылкой на
Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту количества физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.