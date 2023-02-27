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ISW: Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев и встать перед выбором

ISW: Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев и встать перед выбором Президент РФ Владимир Путин в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса и необходимостью расширять количество "срочников".
Другие страны
27 февраля 2023 г. 08:57
ISW: Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев и встать перед выбором

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса и необходимостью расширять количество "срочников".

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российская призывная система ежегодно призывает на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, чтобы в будущем получить увеличение мобилизационного ресурса.

Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту количества физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.

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