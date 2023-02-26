ISW: Путин не демонстрирует никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс

Российский президент Владимир Путин не показывает никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс в отношении своих заявленных максималистских целей в войне, которые включают "нейтралитет" и "демилитаризацию" Украины, а также де-факто смену режим

Российский президент Владимир Путин не показывает никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс в отношении своих заявленных максималистских целей в войне, которые включают "нейтралитет" и "демилитаризацию" Украины, а также де-факто смену режима в Киеве.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Между тем, белорусский президент Александр Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

"Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китая в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Пекин всерьез рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи", - отмечают аналитики.

В ISW добавляют, что Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.

Тем временем, российские официальные лица и пропагандисты продолжают утверждать, что именно помощь Запада Украине в противостоянии незаконному вторжению России якобы затягивает войну, а не стремление России к реализации своих максималистских целей.