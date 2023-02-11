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ISW: Пролеты российских ракет над Румынией не усилят эскалацию между РФ и НАТО

ISW: Пролеты российских ракет над Румынией не усилят эскалацию между РФ и НАТО Пролеты российских ракет над Румынией, вероятно, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 10:40

Пролеты российских ракет над Румынией, вероятно, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.

Как передает Report, об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

По оценке аналитиков ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные, или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет.

Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли напрямую рискует эскалацией.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Они были запущены из акватории Черного моря.

Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны. В то же время в Минобороны Румынии отрицают эту информацию и отмечают, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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