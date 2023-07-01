ISW: Последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть плохими

Маловероятно, что российская армия может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, однако опыт подрыва Каховской ГЭС может показать обратное.

Маловероятно, что российская армия может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, однако опыт подрыва Каховской ГЭС может показать обратное.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом утверждают в Институте изучения войны (ISW).

Западные аналитики считают, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для Вооруженных сил Украины, поэтому РФ, вероятно, продолжит дальше угрожать ядерной катастрофой.

"Однако возможное разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно сказалось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", - отметили в ISW.

Аналитики предположили три сценария РФ по возможному исходу событий в случае теракта. В частности, сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище.

Создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать.

Вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать", - подчеркнули в ISW.

В заключении аналитики отметили, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться Россией для запугивания Украины с целью остановить контрнаступление на юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.