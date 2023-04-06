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ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу

ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу Парламент Ирана угрожает Азербайджану “негативными политическими последствиями” из-за открытия посольства в Тель-Авиве.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 11:24
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
Фазиль Мустафа

В отчете американского Института изучения войны говорится о возможном иранском следе в вооруженном нападении на азербайджанского парламентария и угрозах со стороны Ирана в адрес Азербайджана в связи с открытием посольства в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом говорится в данных Института изучения войны (ISW).

По некоторым сообщениям, трое из четырех лиц, арестованных азербайджанскими спецслужбами за стрельбу 28 марта в члена парламента Фазиля Мустафу, работали по заказу иранских сил безопасности.

Подобные обвинения в адрес Ирана выдвинули и несколько азербайджанских парламентариев, говорится в отчете ISW.

Аналитики института также отмечают недовольство и даже угрозы со стороны Ирана в адрес Азербайджана после открытия посольства страны в Израиле.

"210 иранских парламентариев подписали заявление, осуждающее недавнее открытие посольство Азербайджана в Израиле. В заявлении содержалась угроза, что открытие посольства может иметь много “негативных политических последствий” для Азербайджана",- отмечает ISW.

Данная угроза была не единственным "предупреждением" со стороны Ирана. Ранее, представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи осудил состоявшуюся 29 марта дискуссию министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Израиля Эли Коэном.

"Канани предупредил, что от Азербайджана “ожидают, что он избежит ловушки враждебных отношений”, и добавил, что Иран не сможет оставаться равнодушным к улучшению израильско-азербайджанских отношений", - добавило издание.

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Версия на английском языке ISW publishes article about Iran's being behind terrorist act against Azerbaijani parliamentarian
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: “Fazil Mustafaya qarşı terror aktının arxasında İran dayanır”

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