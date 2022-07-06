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ISW назвала цели войны России против Украины

ISW назвала цели войны России против Украины Целью российской войны против Украины является уничтожение ее суверенитета и смена политической власти.
Другие страны
6 июля 2022 г. 08:57
ISW назвала цели войны России против Украины

Целью российской войны против Украины является уничтожение ее суверенитета и смена политической власти.

Как передает Report, такое мнение высказали аналитики Института в изучение войны (ISW).

Так, целями России в Украине остается смена режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

Аналитики указали, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента РФ Владимира Путина в так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая смену режима и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса.

В связи с этим ISW отметили, что российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска. Аналитики предположили, что войска РФ пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Кроме того, в ISW отметили, что российские власти проводят усиленные мероприятия по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери живой силы.

Аналитики указали, что Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

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