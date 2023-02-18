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ISW: Назначение новых командующих ВС РФ призвано устранить неудачи армии

ISW: Назначение новых командующих ВС РФ призвано устранить неудачи армии Назначение Россией новых командующих в четырех военных округах Украины призвано устранить нынешние неудачи армии.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 10:31
ISW: Назначение новых командующих ВС РФ призвано устранить неудачи армии

Назначение Россией новых командующих в четырех военных округах Украины призвано устранить нынешние неудачи армии.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовал Институт военных исследований (ISW) США.

Другая причина заключается в том, что проводится подготовка к возобновлению широкомасштабного наступления российской армии в Украину.

"По данным британского Минобороны, с начала боевых действий убито или ранено 200 тыс. военнослужащих ВС РФ. Также сообщается, что наемная военная структура "Вагнера" потеряла до 50% своих сил. Согласно информации, после объявленной в сентябре 2022 года мобилизации потери российской армии значительно возросли. Текущие потери продолжают негативно сказываться на боеспособности российской армии".

В ISW считают, что Кремль воспользуется возможностями белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ) по переоснащению ВС РФ в рамках более масштабных действий на территории Украины. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 17 февраля заявил о том, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для ВС РФ при поддержке передачи российских технологий.

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