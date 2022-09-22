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ISW: Мобилизация в РФ не создаст значительную боевую силу

ISW: Мобилизация в РФ не создаст значительную боевую силу Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время войны в Украине
Другие страны
22 сентября 2022 г. 10:02
ISW: Мобилизация в РФ не создаст значительную боевую силу

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация отразила многие проблемы, с которыми РФ сталкивается во время войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В ISW объяснили, что мобилизация "подготовленного" резерва РФ в течение месяцев не создаст значительную боевую силу. "Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - отметили специалисты.

Таким образом, в Институте изучения война пришли к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить большую часть своих территорий к зиме.

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Версия на английском языке ISW: Putin’s announcement of ‘partial mobilization' reflects many problems Russia faces in Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "Kremlin səfərbərlik elan etməsi Rusiyanın Ukraynada üzləşdiyi problemlərin təzahürüdür"

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