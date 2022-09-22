ISW: Мобилизация в РФ не создаст значительную боевую силу

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время войны в Украине

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация отразила многие проблемы, с которыми РФ сталкивается во время войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В ISW объяснили, что мобилизация "подготовленного" резерва РФ в течение месяцев не создаст значительную боевую силу. "Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - отметили специалисты.

Таким образом, в Институте изучения война пришли к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить большую часть своих территорий к зиме.