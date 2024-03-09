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ISW: Любое прекращение огня в Украине пойдет на пользу России

ISW: Любое прекращение огня в Украине пойдет на пользу России 09:05
Другие страны
9 марта 2024 г. 10:07
ISW: Любое прекращение огня в Украине пойдет на пользу России

Любое прекращение огня в Украине будет на руку России.

Как сообщает Report, об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Было отмечено, что это позволит российской армии перегруппироваться для будущих наступательных операций, оптимизировать систему командования и управления. Россия также попытается извлечь уроки из предыдущих боев, что позволит улучшить тактику и стратегию после прекращения огня.

Отметим, что представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее заявил, что Украина готовит России сюрпризы. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ситуация на фронте серьезно изменилась, а потери России увеличились.

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