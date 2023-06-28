ISW: Лукашенко может использовать бойцов "Вагнера" для восстановления возможностей РБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко может попытаться использовать бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы восстановить утраченные возможности ВС страны.
Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы "уменьшить структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении более высоких оперативных функций". Это также позволит уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси через "Союзное государство".
Заявления Лукашенко также предполагают, что "Вагнер" в первую очередь, будет выступать в качестве партнера по обучению и консультированию белорусских военных.