О нас

ISW: Лукашенко может использовать бойцов "Вагнера" для восстановления возможностей РБ

ISW: Лукашенко может использовать бойцов "Вагнера" для восстановления возможностей РБ Президент Беларуси Александр Лукашенко может попытаться использовать бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы восстановить утраченные возможности ВС страны.
Другие страны
28 июня 2023 г. 09:59
ISW: Лукашенко может использовать бойцов Вагнера для восстановления возможностей РБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко может попытаться использовать бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы восстановить утраченные возможности ВС страны.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы "уменьшить структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении более высоких оперативных функций". Это также позволит уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси через "Союзное государство".

Заявления Лукашенко также предполагают, что "Вагнер" в первую очередь, будет выступать в качестве партнера по обучению и консультированию белорусских военных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi