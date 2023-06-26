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ISW: Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны

ISW: Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны В результате сделки Лукашенко-Пригожина Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны в рамках этой сделки
Другие страны
26 июня 2023 г. 09:50
ISW: Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны

В результате сделки Лукашенко-Пригожина Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такого мнения придерживаются эксперты Института по изучению войны (ISW).

Они указывают на то, что министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня.

Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

Аналитики отмечают, что в целом вооруженное восстание ЧВК "Вагнер" 23-24 июня не оказало существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине.

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