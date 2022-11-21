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ISW: Кремль и минобороны потеряли доверие россиян к правдивости заявлений о войне в Украине

ISW: Кремль и минобороны потеряли доверие россиян к правдивости заявлений о войне в Украине Удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и минобороны о ходе войны против Украины.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 08:29
ISW: Кремль и минобороны потеряли доверие россиян к правдивости заявлений о войне в Украине

Удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и минобороны о ходе войны против Украины.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), своими действиями он также подтвердил, что милблогеры продолжают оказывать влияние на население, которое считает их достоверным источником информации.

"Это говорит о том, что Путин считает сохранение поддержки по крайней мере определенной заметной части российского населения центром тяготения для военных усилий, если не выживания ради своего режима", - объясняют аналитики.

Президент РФ даже готов терпеть незначительную критику от милблогеров, считаемых лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.

"Останутся ли милблогеры верными Путину и военным усилиям, если российская армия будет продолжать борьбу и терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными, поскольку президент РФ усилит свои требования к населению, чтобы обеспечить пушечное мясо для дальнейшей поддержки боевых действий", - указывают в ISW.

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Версия на английском языке ISW: Putin recognizes that Kremlin has lost trust of Russians
Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu: “Putin etiraf edib ki, Kreml rusiyalıların etibarını itirib”

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