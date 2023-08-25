ISW: ЧВК "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура

Частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура после почти достоверного убийства ее главаря Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Смерть центрального руководства ЧВК "Вагнера" подрывает ее способность переломить последствия кампании Кремля и Министерства обороны РФ, направленной на ослабление, подчинение и уничтожение организации после вооруженного мятежа 24 июня", - говорится в отчете.
По мнению аналитиков, восстановление "Вагнера" как квазинезависимой организации под руководством нового лояльного к Кремлю командира возможно, но маловероятно.