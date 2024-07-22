ISW: Беларусь может поставлять технологии в ряд стран в обмен на санкционные товары

Беларусь может поставлять в некоторые страны товары, оборудование или технологии - в обмен на санкционные товары.

Беларусь может поставлять в некоторые страны товары, оборудование или технологии - в обмен на санкционные товары.

Как передает Report, это следует из отчета американского Института изучения войны (ISW).

Речь идет Никарагуа, Венесуэле и Кубе. Аналитики пришли к выводу, что белорусское государство может продавать им товары в обмен на те, которые Беларусь или Россия не могут приобрести самостоятельно из-за западных санкций.

Эксперты исходят из дейтсвий премьер-министра Беларуси Романа Головченко, который на днях в ходе визита в вышеупомянутые страны подписал несколько двухсторонних экономических и торговых соглашений.

Так, 14-16 июля он посетил Венесуэлу и встретился с венесуэльскими официальными лицами, включая президента страны Николаса Мадуро. По информации, визит был направлен на обсуждение торговли. 16-17 июля Головченко посетил Кубу, где подписал контракты на "миллионы долларов" на поставку неуказанных белорусских товаров в обмен на кубинский экспорт в Беларусь. В завершении 18-19 июля премьер Беларуси посетил Никарагуа и подписал контракты на сумму 85 млн долларов, среди которых соглашение о поставках в Никарагуа более 700 единиц неуказанного оборудования.

Аналитики добавили, что, возможно, белорусский премьер подписал эти соглашения в рамках российских схем, которые используют Беларусь, чтобы помочь РФ обойти западные санкции.

Напомним, что в июне ЕС распространил на Беларусь ряд санкций, которые уже действуют против РФ из-за войны в Украине.