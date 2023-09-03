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ISW: Армия РФ поджигает минные поля, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ на юге

ISW: Армия РФ поджигает минные поля, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ на юге Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе на Мелитопольском направлении в Запорожской области и 2 сентября продвинулись вперед.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 09:12
ISW: Армия РФ поджигает минные поля, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ на юге

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе на Мелитопольском направлении в Запорожской области и 2 сентября продвинулись вперед.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска отошли с южных окраин поселка Работино на неуказанные позиции.

Также указывается, что ВСУ преодолели российскую "первую линию обороны" на некоторых участках запорожского направления, но ситуация остается сложной из-за дополнительных бетонных укреплений и плотных минных полей.

Кроме того, говорится в обзоре Института со ссылкой на украинских военнослужащих, российские силы разбрасывают легковоспламеняющиеся вещества на заминированные поля и поджигают их с помощью гранат, запускаемых с дронов. Таким образом они пытаются помешать украинским усилиям по разминированию, которые позволяют ВСУ продвигаться на определенных направлениях.

Также в обзоре обращают внимание на возможности огневой поддержи ВСУ. Аналитики считают, что украинские силы артиллерии "равны или даже лучше", чем у российских войск, и что они смогли отбросить российские артиллерийские части от линии фронта, не позволяя им поддерживать армию РФ.

Однако, это наблюдение не всегда верно по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный огонь российской артиллерии, корректируемый беспилотниками. Вместе с тем, пишет ISW, начиная с июля украинским силам удалось серьезно повредить артиллерийские радары РФ.

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